ارتفاع نسب الإشغال لـ100% على شواطئ الإسكندرية

ارتفعت نسب الإشغال بالعديد من شواطئ الإسكندرية الآن لـ100%، حيث تشهد المدينة الساحلية إقبالًا كبيرًا من المصطافين ورحلات اليوم الواحد خلال عطلة يوم الجمعة، بالتزامن أيضًا مع أيام الإجازة الرسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23يوليو.

شبكة تواصل بين مفتشى الشواطئ لاستقبال الرحلات

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إنه تم عمل شبكة تواصل بين المفتشين ومعرفة الشواطئ التى مازالت نسب إشغالها تسمح باستقبال الرواد، لتجنب الزحام، حيث يتم توجيه أتوبيسات الرحلات إلى تلك الشواطئ.

وأوضحت أن نسبة الإشغال ارتفعت في العديد من الشواطئ لتصل إلى 100٪ بعد أن كانت 80٪ منذ قليل ومنها شواطئ: (البوريفاج، السرايا العام، ميامي العام، طاحونة المندرة) والتي رفعت لافتة لاكتمال العدد، بالإضافة إلى 90٪ نسبة إسغال شواطئ: ( أبو هيف، فريسكا، إيناس حقي، إسحق حلمي) ومن المتوقع اكتمال العدد في جميع الشواطئ خلال اليوم.

65 شاطئًا لاستقبال المصطافين

وفتحت شواطئ الإسكندرية والتي يبلغ عددها 65 شاطئا أبوابها لاستقبال المصطافين والزائرين وذلك من خلال فئات متنوعة في الأسعار بين مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية، حيث يتوافر شاطئان بشكل مجاني تماما، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد، و22 شاطئ مميز برسم دخول 15 جنيها للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيها للفرد.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن جميع الشواطئ يحصل المواطن من خلال تذكرة الدخول على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا، لافتًا إلى الإبلاغ فورًا عن فرض أي إكرامية بالإكراه ليتم التعامل الفوري مع الشكوى.

الالتزام بتعليمات الإنقاذ وآداب الطريق

وشددت مصايف الإسكندرية على الاستماع إلى تعليمات رجال الأبراج والإنقاذ وبخاصة في شواطئ القطاع الغربي ذات المواجهات الواسعة، فضلًا عن الالتزام بعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا على الآداب العامة للطريق.

شواطئ الإسكندرية اليوم

شواطئ الإسكندرية اليوم

شواطئ الإسكندرية اليوم