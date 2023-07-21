"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يقصف مواقع للدعم السريع شمال كردفان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باستمرار تحليق طيران الجيش السوداني في سماء أم درمان، مؤكدة قصف مواقع للدعم السريع في شمال كردفان، وذلك من خلال أنباء أكدها مراسل القناة.

وشهد السودان، أمس، استمرار الاشتباكات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بزعامة محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، حيث حلّق الطيران الحربي التابع للجيش فوق مدن "الخرطوم وأم درمان وبحري"، قصف على إثرها عددًا من المواقع، فيما سُمع دوى انفجارات قوية لم يحدد موقعها بعد.