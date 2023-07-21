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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يقصف مواقع للدعم السريع شمال كردفان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باستمرار تحليق طيران الجيش السوداني في سماء أم درمان، مؤكدة قصف مواقع للدعم السريع في شمال كردفان، وذلك من خلال أنباء أكدها مراسل القناة.

وشهد السودان، أمس، استمرار الاشتباكات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بزعامة محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، حيث حلّق الطيران الحربي التابع للجيش فوق مدن "الخرطوم وأم درمان وبحري"، قصف على إثرها عددًا من المواقع، فيما سُمع دوى انفجارات قوية لم يحدد موقعها بعد. 

السودان حرب السودان أم درمان كردفان قوات الدعم السريع الجيش السوداني

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