تجاوز نسبة توريد القمح بدمياط 129%

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٩.٩٥%، بما يعادل ٦٠٤٢٩ طنًا و٥٠٤ كجم، مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام الذي بدأ خلال شهر أبريل ٢٠٢٣.

وأكدت عوض، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه تتم متابعة العمل التي تتم من خلال مديريتيّ الزراعة والتموين باستمرار.

وفي هذا الصدد، وجّهت محافظ دمياط، بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورًا، وبلغت المساحة المزروعة بالقمح بدمياط هذا العام ٣١٠٠٢ فدان.