من أسرة واحدة.. مصرع طفل وإصابة 4 فى تصادم 6 سيارات ببنى سويف

لقي طفل مصرعه وأصيبت ربة منزل و3 أطفال آخرون من أسرة واحدة، في تصادم 4 سيارات ملاكي وسيارتي نقل وجامبو، بنزلة نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم 4 سيارات ملاكي وسيارتي نقل وجامبو بنزلة نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة.

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة ونقلت جثة لطفل ومقيم بمحافظة سوهاج، وتم إيداعه مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما استقبل مستشفى بنى سويف التخصصى 4 آخرين مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.