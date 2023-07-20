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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

توتر يصيب رامى جمال بعد سؤاله عن صوت إليسا

رامي جمال
رامي جمال

علق الفنان رامي جمال، على الاتهامات حول صوت الفنانة إليسا، وحقيقة اختلاف صوتها في التسجيل داخل الاستوديو عن تسجيلها وصوتها في الحفلات.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "مش سهل إن الفنان يكون صوته زي بعض داخل الاستوديو وفي الحفلات، جودة مهندسين الصوت داخل الاستوديو وتركيزهم أعلى من الجودة داخل الحفلات".

وأضاف: "صوتها في الحفلات زي صوتها في تسجيلات أغانيها والدليل أنها مكملة وناجحة، وهو هو نفس صوتها"، موضحا أنها تهاجم كثيرًا نظرًا لأنها جريئة ولها شخصية ورأي ولكن لم تظلمها فرقتها الموسيقية لأنه من الممكن أن يتحكم مود الفنان في ادائه وممكن يختلف من وقت للتاني حسب حالته المزاجية.

رامي جمال الفنان رامي جمال إليسا رامي جمال وإليسا صوت إليسا

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