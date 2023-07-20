"بحة في ميت عقبة".. انقطاع الكهرباء عن مؤتمر مرتضى منصور

انقطع التيار الكهربائى عن المؤتمر الصحفي الذى ينظمه مرتضى منصور، في نادي الزمالك بميت عقبة، ما دعا رئيس النادي إلى السخرية من الأمر متهما رجب بحة مجددا بالتسبب في ذلك.

وانفعل مرتضى على الهواء، وكان قد أمر عمال النادي بإغلاق بوابات صالة محمد حسن حلمي المغطاة، والتي يعقد بها مؤتمره الصحفي، بعدما خروج بعض الأعضاء.

يأتي ذلك في إطار المؤتمر الذي يعقد حالياً بصالة محمد حسن حلمي داخل نادي الزمالك، وهو المؤتمر الذي وصفه منصور بالعالمي، وقد وجه الدعوة لجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، بجانب صفحات السوشيال ميديا، لحضور هذا المؤتمر، الذي وصفه لكشف الحقائق أمام الجمهور الأبيض.

وقد منح الجهاز الفني للفريق الول لكرة القدم بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، إجازة لمدة ٥ أيام للاعبين، عقب انتهاء مباريات بطولة الدوري العام، التي احتل فيها الفريق المركز الثالث، عقب تعادله في المباراة الأخيرة مع فاركو بنتيجة ٢/٢.

