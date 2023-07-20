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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: تنفيذ القطار الكهربائي فرصة لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى التي ستحقق مكاسب اقتصادية كبرى وتشجع الاستثمار وتسهل حركة النقل، مشيدا بمتابعة الرئيس السيسي تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع.

وأوضح “عابد” في تصريحات له، أن القطار السريع سيخلق محور تنموي أخضر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانئ اللوجيستية على البحرين، مشيرًا إلى أن نقل البضائع سيصبح أكثر سهولة بين الموانئ المختلفة ومنها على سبيل المثال ميناء العين السخنة وميناء جرجوب غرب العلمين و موانئ إسكندرية وبرج العرب والدخيلة.

علاء عابد: القطار الكهربائي السريع سيعمل على تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية

وأكد رئيس “نقل النواب”، أن القطارات الكهربائية تتميز بتوفير نقل الركاب أسرع وأكثر راحة من القطار العادي حيث أنه يسمح بسير القطارات على سرعات تصل إلى 250 كم/ ساعة، علاوة على أنه من وسائل النقل الآمنة والمنفصلو تماما عن المحاور المرورية القائمة بالمدن مما يجعله يختصر المسافة بين جميع المحافظات.

وتابع النائب علاء عابد، أن القطار الكهربائي السريع سيساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمرانى وسيتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع على ثلاث مراحل بإجمالى أطوال تبلغ 2000 كيلو متر.

النائب علاء عابد عبد الفتاح السيسي مجلس النواب القطار السريع ميناء العين

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