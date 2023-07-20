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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى يعلن الاستغناء عن رزاق سيسيه

رزاق سيسيه
رزاق سيسيه

أعلن نادي البنك الأهلي الاستغناء عن خدمات الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة القبرصي بابا فاسيليو.

وجاء قرار الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي؛ لعدم حاجة الفريق لجهود اللاعب في الموسم المقبل.

وعانى سيسيه من كثرة الإصابات خلال الموسم المنقضي، حيث شارك في 17 مباراة فقط وتمكن من إحراز هدفين فقط.

ومن المنتظر أن يبدأ فريق البنك الأهلي فترة الإعداد؛ استعدادا للموسم المقبل بعد عودة المدير الفني للفريق بعد قضاء أجازته الصيفية باليونان مع أسرته.

واحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة لينجو من الهبوط إلى القسم الثاني.

رزاق سيسيه البنك الأهلي الدورى المصرى القبرصي بابا فاسيليو

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