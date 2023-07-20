"المركزى لتحليل متبقيات المبيدات" يختتم فعاليات المرحلة الثانية من برنامج التدريب الصيفى

قامت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية باختتام المرحلة الثانية من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية، تحت عنوان "دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء" الذي ينفذه المعمل سنويا لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب تحت إشراف أفضل المتخصصين في مجالات المعامل المختلفة.

تم خلاله تدريب أكثر من ٤٠ طالبا من مختلف الكليات ومنها علوم وزراعة وصيدلة.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل علي دور المعمل في تقديم معلومات كافية للطلاب عن منظومة سلامة الغذاء وتحليل العينات في مختلف المعامل، واستخدام أحدث الأجهزة في تحليل العينات والوصول لأفضل النتائج.

كما أن المعمل يقدم التدريب الصيفي سنويا ومجانا، وذلك تحت إشراف وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان مدير مركز البحوث الزراعية.

واختتمت الدكتورة هند عبد اللاه فعاليات المرحلة الثانية من التدريب الصيفي، بتسليم الشهادات البرنامج التدريبي للطلاب.