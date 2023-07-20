ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيسة وزراء إيطاليا تعرب عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس السيسى

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

أعربت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت ميلوني الحرص على تعزيز التواصل البناء مع الرئيس السيسي لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

الرئيس السيسي مصر إيطاليا عاجل رئيس وزراء إيطاليا

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

بعد إمام عاشور.. صفقات الأهلي المنتظرة في صيف 2023

نشرة الحوادث: العثور على جثة طالبة ومصرع وإصابة 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق