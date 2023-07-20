رئيسة وزراء إيطاليا تعرب عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس السيسى

أعربت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت ميلوني الحرص على تعزيز التواصل البناء مع الرئيس السيسي لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.