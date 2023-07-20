الاتحاد العربى يمنح الزمالك فرصة تعديل لائحة قيد اللاعبين

منح الاتحاد العربي لكرة القدم فرصة ذهبية لنادي الزمالك، بعدما قرر تعديل لائحة قيد اللاعبين في البطولة العربية التي ستقام هذا الشهر في السعودية.

وشهدت لائحة البطولة تعديل فيما يتعلق بموعد قيد اللاعبين بالبطولة العربية، وجاءت كالتالي:

اللائحة القديمة

يمنح الاتحاد العربي كل فريق يشارك في المرحلة النهائية من البطولة، الحق في تسجيل قائمته الأولى، والتي تضم 30 لاعبا من المسجلين للنادي بالاتحاد الوطني، على أن يختار من بينهم 23 لاعبًا قبل انطلاق البطولة بـ 48 ساعة.

اللائحة الجديدة

بعد تعديل اللائحة القديمة، يمنح الاتحاد العربي لكل فريق مُشارك في المرحلة النهائية تسجيل 35 لاعبًا من المسجلين بالاتحاد الوطني على أن يختار 23 لاعبًا في كل مباراة.

وستكون أمام الزمالك الفرصة لقيد لاعبيه قبل نهاية موعد القيد يوم 25 يوليو.

وسيحاول الزمالك استغلال كون البطولة لا تُلعب تحت مظلة فيفا، وبالتالي لا يشترط قيد اللاعبين محليا ودوليا لقيدهم في قائمة البطولة، ولكن هذا سيتطلب موافقة اللجنة المنظمة للبطولة.

وسيحاول النادي قيد اللاعبين العائدين من الإعارة أمثال محمود علاء وأحمد عيد وأسامة فيصل وحمدي علاء وحسام أشرف.