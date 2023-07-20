اللواء صفوت الديب: موازنة الدولة كانت 195 مليون جنيه قبل ثورة 23 يوليو

تحدث اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأحوال المجتمع المصري قبل وبعد ثورة 23 يوليو 1952.

وأضاف اللواء صفوت الديب، خلال حواره مع الكاتب مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أنه من ضمن شروط المحلل للأحداث التاريخية خصوصا للتاريخ الحديث أن يكون دارسًا له ومحايدًا، مؤكدا أن معظم من نراهم على الساحة ليسوا محايدين.

وتابع: على محلل الأحداث التاريخية ألا يكون من المنتمين لأحزاب ما قبل 23 يوليو، وألا يكون ألقى القبض عليه في أحداث السيتينات.

وتابع الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن أرقامنا قبل 23 يوليو كانت صادمة، فقد كانت الموازنة العامة للدولة قبل الثورة 195 مليون جنيه، في حين كان سعر الدولار 32 قرشا".