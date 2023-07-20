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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب نيمار.. قائمة باريس سان جيرمان لمباراة لوهافر الودية

البرازيلي نيمار
البرازيلي نيمار دا سيلفا

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه لمباراة لوهافر الودية.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات الفريق الفرنسي للموسم الجديد وكأس فرنسا فضلا عن دوري أبطال أوروبا.

مبابي يزين قائمة باريس لودية لوهافر وغياب نيمار

وشهدت قائمة الفريق الفرنسي، تواجد 27 لاعبًا، بينهما كيليان مبابي، الذي انتظم في التدريبات منذ الاثنين الماضي، وسط الجدل المثار حول مصير اللاعب وإمكانية مغادرته النادي هذا الصيف.

مبابي يرفض تمديد عقده موسما إضافيا، حيث يصر على الالتزام بعقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2024 فقط، وعدم تمديده لعام 2025.

ويرغب باريس سان جيرمان في إقناع مبابي بالبقاء، حيث لا يرحل بالمجان في الصيف القادم.

ومنحت إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، مهلة لمبابي حتى نهاية يوليو الجاري، لاتخاذ قراره النهائي سواء بتمديد عقده حتى صيف 2025 أو التمسك بموقفه.

وشهدت قائمة باريس، غياب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره لوهافر، مساء غدًا الجمعة وديا.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة لوهافر

حراسة المرمى: دوناروما، كيلور نافاس، الكسندر ليتيلييه.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، دانيلو، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، سيريف نهاجا، تيموثي بيمبيلي، ليفين كورزاوا، ميلان سكرينيار.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، ماركو فيراتي، فابيان رويز، فيتينيا، ريناتو سانشيز،  شير ندور، وارن زائير إيمري، دراكسلر، إسماعيل الغربي، إيثان مبابي، لمينا.

خط الهجوم: كيليان مبابي، هوجو إيكيتيكي، ماركو أسينسيو، إلياس حسني.

يذكر أن باريس سان جيرمان، قد توج بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، عقب تربعه على القمة برصيد 85 نقطة، حصدها من 27 فوز و4 تعادلات و7 هزائم.

ويشارك الفريق الفرنسي في دوري أبطال أوروبا نسخة الموسم المقبل 2023/2024.

باريس سان جيرمان الفرنسي ودية ولوهافر كيليان مبابي مباريات ودية البرازيلي نيمار دا سيلفا قائمة باريس سان جيرمان

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