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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلات علمية بجامعة مطروح تحصل على أعلى تقييم

د. مصطفى النجار رئيس
د. مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح

قال د. مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الخميس، إن المجلات العلمية التي تصدرها كليات الجامعة مستمرة في تحقيق تقدمها في التصنيف الصادر من المجلس الأعلى للجامعات لعام 2023.

وأكد د.إبراهيم أباظة عميد الكلية استمرار حصول مجلة الزراعة الصحراوية والبيئية على تقييم ٧/٧ لهذا للعام من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا أن المجلة تهتم بنشر الأبحاث المحكمة في المجالات البيولوجية، البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، التي تحدث في قطاعات الزراعة، ويتم نشرها على منصة بنك المعرفة المصري، وتهتم بنشر كل ما يتعلق بالموضوعات والاتجاهات المستقبلية المؤثرة في قطاع الزراعة الصحراوية والبيئية.

أشار الدكتورة لمياء مصطفى عميدة الكلية، إلى أن المجلة العلمية للسياحة والضيافة والتراث (JTHH)، والتي تصدرها كلية السياحة والفنادق بالجامعة حصلت علي تقييم ٧، وهو التقييم الأعلى للمجلات المصرية، مضيفًا أن المجلة تنشر أبحاث محکمة في مجال السياحة والضيافة والتراث والإرشاد السياحي، وتقبل الأبحاث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتنشر الموضوعات التي لها علاقة بقضايا معاصرة تؤثر على السياحة والضيافة و التراث.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة الاهتمام بالمجلات العلمية في شتى المجالات، بهدف المساهمة في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية، بالإضافة لتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين.

وهنأ د.مصطفى النجار وعمداء الكليتين والوكلاء وهيئة تحرير المجلات العلمية، وأعضاء هيئة التحكيم، على مجهودهم المشرف متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.

الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح السياحة والضيافة والتراث المجلس الأعلى للجامعات جامعة مطروح رئيس جامعة مطروح

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