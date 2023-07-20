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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الغربية" تتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير مصرف كيتشنر

مياه الغربية
مياه الغربية

نظم الدكتور المهندس حمدى محمد شطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة أعمال مشروع تطوير مصرف كيتشنر، والممول بقرض من البنك الإستثمار الأوروبى بالتنسيق مع  أعضاء المكتب الاستشارى.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء المشروع بالشركة القابضة والسادة رؤساء القطاعات ومديروا العموم وأعضاء لجنة البرنامج بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية .

ويعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صرف صحي في مصر، حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر محافظة الدقهلية ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ.

ويهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها.

مياه الغربية تناقش أنشطة مشروع مصرف كيتشنر بمحافظة الغربية الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة الشرب والصرف الشركة اجتماع موسع بنك الاستثمار الأوروبي بشركة مياه الشرب المكتب الاستشاري

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