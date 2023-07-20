"مياه الغربية" تتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير مصرف كيتشنر

نظم الدكتور المهندس حمدى محمد شطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة أعمال مشروع تطوير مصرف كيتشنر، والممول بقرض من البنك الإستثمار الأوروبى بالتنسيق مع أعضاء المكتب الاستشارى.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء المشروع بالشركة القابضة والسادة رؤساء القطاعات ومديروا العموم وأعضاء لجنة البرنامج بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية .

ويعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صرف صحي في مصر، حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر محافظة الدقهلية ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ.

ويهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها.