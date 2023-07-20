وفد جامعة طنطا في زيارة ميدانية لتقديم الدعم الفني لمؤسسة الفلك (صور)

استقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمؤسسة الفلك الخيرية في مقر المؤسسة بقرية "حصة أكوا" - مركز كفر الزيات، اليوم الخميس، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والوفد المرافق له، خلال زيارتهم الميدانية لمؤسسة الفلك، وذلك بهدف تقديم الدعم الفني المناسب لهذه الفئة، والبدء في تنفيذ جدول الأنشطة والدورات الذي تم طرحه من قبل كلية التربية النوعية.

ونُظمت الزيارة الميدانية برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وضم كل من الدكتورة رانيا عبده الإمام عميد التربية النوعية، والدكتور أكرم محمد نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و20 من هيئه أعضاء التدريس والهيئة المعاونة الممثلة للأقسام العلمية المختلفة.

وخلال الزيارة، قدم الدكتور محمود سليم رسالة شكر وتقدير نيابة عن الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة ، للأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وفريق عمل مشروع الفلك، مؤكدا على توجيهات رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الدعم المتاحة من جامعة طنطا للمشروع تقديرا لدوره المجتمعي البارز والمتفرد على المستويات المحلية والاقليمية.

وأضاف “سليم” أن الزيارة تأتي في إطار بدء تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامعة وبين مطرانية طنطا لتقديم الدعم الفني والمعرفي والصقل المهاري لذوى القدرات الخاصة من اصحاب (متلازمة داون) في كافة تخصصات كلية التربية النوعية، وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي لإحداث تطوير كمي ونوعي لكافة الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجامعة لهذه الفئة في اطار تنفيذ البروتوكول.

جدير بالذكر أن مشروع «الفلك» هو أحد المشروعات المجتمعية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، تم إطلاقه في ضوء دراسة علمية متطورة، لخدمة شريحة هامة من ذوي القدرات العقلية الخاصة، وتحديداً أبطال «متلازمة داون»، والذين يعانون كثيراً نتيجة صعوبة تأقلمهم مع البيئة المحيطة.

يتواجد المشروع على مساحة إجمالية 6332 متر مربع، ويضم مبنيين، الأول مساحته 1473 متر مربع، والثاني مساحته 1050 متر مربع، بخلاف المساحات الخضراء والصوبات الزراعية والملاعب المفتوحة للمستفيدين من خدمات المشروع.

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