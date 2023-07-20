وزير الزراعة يوجه بتدقيق حصر المساحات المنزرعة فعليًا لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيه، مؤكدًا أن أي تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم.

وكذلك حذف أي أراضٍ دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها، مضيفًا أن صرف الأسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع، موجهًا بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعة ذلك، ومشيرًا إلى أن أي تهاون سيتم محاسبة المقصرين عنه، مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة.

وزير الزراعة وجه كذلك بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوي حسب الخريطة الصنفية، وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خاصة بعد توفير كل الدعم؛ للتوسع في زيادة إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها؛ لضمان تحقيق أعلى إنتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.

وفي ذات السياق شدد "القصير" على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارًا من الموسم القادم، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية؛ لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.