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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش 288 مشروعًا لـ"حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركزي منفلوط وديروط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بجهاز تعمير الوادي الجديد والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 288 مشروع بتكلفة 3 مليار و34 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات بنسبة تنفيذ تعدت 90 % و14 مجمع زراعي و2 مجمعات سكنية و137 كوبري مشاة وكباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و40 وحدة صحية بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 34 مركز شباب إضافة إلى إنشاء عدد 18 وحدة إسعاف بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 14 مشروع وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 15 مشروع جاري تنفيذها بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطّى 89%، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ بالوحدات والمراكز الصحية التي يجرى تنفيذها بقرى مركزى منفلوط وديروط وبحث سبل تسريع وتيرة العمل ونهو كافة الملاحظات لتنفيذ تلك المشروعات وفقا لمعايير الجودة والاشتراطات الفنية حتى يتثنى توصيل المرافق لها ودخولها الخدمة استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحصول على الخدمات الدكتور محمد زين الدين حافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري المشروعات المستهدفة جهاز تعمير الوادي الجديد

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