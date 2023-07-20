مديرية العمل بأسيوط: جولة ميدانية لمنشآت لتعزيز علاقات العمل وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية

قال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط إنه تم تنظيم عدة جولات ميدانية بمدينة أسيوط الجديدة شملت زيارة جامعة سفنكس ومدارس سمارت سيتي، ومدارس فيوتشر، وتهدف هذه الجولات تقديم الدعم والمساعدة وفتح آفاق للتعاون بما يخدم قضايا وملفات العمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال.

وأضاف مصطفى - وفقا لبيان وزارة العمل اليوم /الخميس/ - أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بمتابعة المستجدات داخل المنشآت والتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد القانون رقم 12 لسنة 2003، واستيفاء نسبة الـ 5% من بين عمالها من ذوي الهمم فضلاً عن مراجعة خطط الطوارئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية أولاً بأول تفادياً لوقوع أي أضرار أو أخطار محتملة داخل بيئة العمل.

وأوضح أنه تم تنظيم جولة ميدانية تضمنت زيارة لجامعة سفنكس لبحث سبل التعاون والتنسيق بين المديرية والجامعة فيما يخص عمليات التدريب المهنى وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتغيرات وتطورات العصر الحديث.

وأضاف أن الجولة شملت أيضا عمل زيارة لمدارس فيوتشر و سمارت سيتى استقبله خلالها مديري ومسئولي تلك المدارس؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل المدارس، والاطمئنان على توفير المناخ الآمن للحفاظ على الطلاب والمعلمين والمترددين عليها من حدوث أى مخاطر بكافة أنواعها والتأكد من وجود خطط الطوارئ والإخلاء.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج إنه تم استضافة فريق طبي من الأطباء والممرضين للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها، ضمن حملة (100 يوم صحة) والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استفاد منها 150 من الموظفين والمواطنين المتردديين.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة، موضحًا أنه استفاد أكثر من 150 موظفا ومواطنا مترددا على المديرية ، من الخدمات الطبية المقدمة والتي شملت قياس ضغط الدم ، تحاليل السكر ، الاعتلال الكلوي (وظائف الكلي)، قياس الطول والوزن، بالإضافة للخدمات المقدمة من صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض السرطان بالثدي.

وأكد أن حملة 100 يوم صحة تعد استكمالًا لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وقد ركزت على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض انتشار هذه الأمراض وبالتالي خفض معدلات الوفيات.



