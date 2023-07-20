بقيمة 1.3 مليار دولار.. مساعدات أمريكية جديدة لكييف لن تصل فورًا لهذا السبب

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" المساعدات الأمريكية الجديدة إلى كييفوالتي وصلت قيمتها إلى 1.3 مليار دولار، وذلك ضمن المساعدات التي أعلنتها واشنطن إلى أوكرانيا لدعمها في حربها ضد روسيا.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن المساعدات العسكرية تشمل منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة.

وتندرج المساعدات ضمن الجهود الأمريكية استجابة للمتطلبات الملحة لأوكرانيا عبر بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت واشنطن أن المساعدات لن تصل فورًا، حيث لم يتم سحبها من مخزون الجيش الأمريكي، ولكن سيوفرها قطاع الصناعات الدفاعية أو من شركاء آخرين لواشنطن.