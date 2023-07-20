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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر دياب يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بـ"والله أبدًا" على المنصات الإلكترونية

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر النجم عمرو دياب قائمة الأكثر مشاهدة بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “والله أبدا”، وذلك عبر أحد التطبيقات الشهيرة.

ولأول مرة، يغني عمرو دياب أبيات من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

أغنية والله أبدا تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي، بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية والله أبدا لعمرو دياب
وتقول كلمات الأغنية في مطلعها من أشعار ابن زيدون:

والله ما طلبت أهواؤنا بدلًا منكم ..

ولا انصرفت عنكم أمانينا..

أَضحى التَنائي بَديلًا مِن تَدانينا وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا.

مشاه لأغاني عمر دياب النجم عمرو دياب المنصات الإلكترونية لمنصات الإلكترونية نجم عمرو

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