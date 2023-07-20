مخبز بلدي يقدم الخبز مجاناً للمحتاجين بمنطقة العجوزة (صور)

أعمال الخير عند المصريون بمثابة المياه والهواء، لا تنفع أبداً ويعتبرونها في بعض الأحيان البركة التي تغلف حياتهم، وعلى هذا المنوال أعلنت أحد المخابز الخاصة بمنطقة العجوزة، عن مبادرة لتقديم العيش البلدي مجاناً لمن لا يملك ثمنه، وهي البادرة التي لاقت استحسان جميع أهالي المنطقة، وشارك بعضهم أيضاً فيها كل منهم على حد استطاعته.

حيث قررت ادارة المخبز وضع سلة خشبية بجوار الباب، وبها عدد من أرغفة العيش لتوزيعها علي المحتاجين من المارة، وبالحديث مع علي أحد العاملين بالمخبز، قال: "بصراحة المبادرة دي عملناها من فترة بتعليمات من صاحب المخبز، حيث أننا نقوم يومياً بخبز عدد زيادة من العيش لوضعه هنا في المكان المخصص مجاني، ويكون بنفس الشكل والوزن الخاص برغيف العيش العادي الذي يقوم بشراءه الزبائن، والحمد الله المبادرة لاقت استسحان وتشجيع كبير من المواطنون وهناك عدد منهم قرر مساعدتنا، عن طريق شراء العيش ووضعه في سلة العيش المجاني، وبالفعل هناك بعض الناس الذي لا يستطيعون شراء كامل مستلزماتهم، فيقوموا بالحضور إلى هنا وطلب عدد من أرغفة العيش المجانية، وهو ما نرحب به على الفور".

تحدثنا أيضاً مع أحد زبائن المخبز، ومن سكان المنطقة وهي شاب عشريني يدعى كريم، قال: "بنحاول كلنا نساعد في نجاح هذه المبادرة للمشاركة في تخفيف الأعباء المادية عن الأسر الأكثر احتياجاً، ويقوم البعض منا بشراء عدد من الأرغفة عند شراء مستلزماته من العيش، ويضعه في سلة العيش المجاني، ونتمنى جميعاً أن تعمم مثل هذه المبادرات في عدد كبير من المخابز ومحلات تقديم المأكولات والمشروبات، للمشاركة المجتمعية الواجبة على كل فرد منا تجاه أبناء وطنه الأكثر احتياجاً لمساعدتهم على تجاوز ظروف الحياة الصعبة".

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