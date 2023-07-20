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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل اجتماع الاتحاد الأوروبى مع تركيا

اجتماع الاتحاد الأوروبي
اجتماع الاتحاد الأوروبي مع تركيا

قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من بروكسل، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل دعم أوكرانيا عسكريًا على مدار الـ4 السنوات المقبلة بحزمة مالية تصل إلى 20 مليار يورو.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لبحث إمكانية تعزيز علاقاتهم مع تركيا في ظلّ عدم قدرتهم على أن يعرضوا عليها أفقًا جدّيًا للانضمام إلى تكتّلهم.

وأضاف مراسل القناة، أن خطة وزراء خارجية الدول الأوروبية، تعمل على ضمان وتأمين تدفق السلاح إلى كييف، وتدريب وتأهيل العناصر الأوكرانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وربط شركات تصنيع الدفاع الأوكرانية بشركات الصناعة والدفاع الأوروبية.

وذكر مراسل القناة، أنه نتيجة لموافقة أردوغان على انضمام السويد إلى الناتو، فتحت الدول الأوروبية الطريق لتحسين العلاقات مع تركيا، خاصة بعد لقاء الرئيس التركي نظيره الأمريكي جو بايدن، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وتحدثا عن رغبتهما المشتركة في "تنشيط" العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وتابع أن السويد وافقت على دعم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع المساهمة أيضًا في تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، بحسب الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرج.

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