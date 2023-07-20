بدء حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدى بمستشفى الداخلة فى الوادى الجديد

بدأت، اليوم الخميس، أعمال حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الداخلة العام، في الوادي الجديد.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد- وفقًا لبيان- إن أعمال الحملة تتم من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي، والتي تتواجد بالمستشفى اعتبارًا من اليوم وحتى 27 من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة استمرار أعمال مبادرة " 100 يوم صحة" لتقديم خدماتها الطبية وصرف العلاج بالمجان من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة، في مجالات صحة المرأة والاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج.