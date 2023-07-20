وزارة العمل: حملة 100 يوم صحة بمديرية العمل بسوهاج

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة سوهاج، بشأن استضافة فريق طبى من الأطباء والممرضين للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها، ضمن حملة وزارة الصحة 100 يوم صحة، والتى تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استفاد منها 150 من الموظفين والمواطنين المتردديين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كل أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المديرية استضافت فريقا طبيا مكونا من عدد من الأطباء والممرضين والفنيين بمديرية الصحة بسوهاج، وذلك للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية والمناطق والمكاتب ومراكز التدريب المهني التابعة والمواطنين المترددين على المديرية مجانًا، حيث استفاد من هذه الحملة أكثر من 150 من الموظفين والمواطنين المترددين علي المديرية، من الخدمات الطبية المقدمة، والتي شملت قياس ضغط الدم، تحاليل السكر، الاعتلال الكلوي "وظائف الكلي"، قياس الطول والوزن، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض السرطان بالثدي.

وأضاف مدير المديرية، أن حملة 100 يوم صحة تعد استكمالا لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وقد ركزت على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض انتشار هذه الأمراض، وبالتالي خفض معدلات الوفيات، كما قدم مدير المديرية الشكر والتقدير إلى للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج راعي المبادرة بالمحافظة، والدكتور سامي النجار، مدير مديرية الصحة والفريق الطبي على حسن التعاون وتقديم الخدمة الطبية في سهولة ويسر.