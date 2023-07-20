مطران إيبارشية طيبة يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

هنأ نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وقال في تهنئته نطلب من الله أن يجعله عام خير وبركة ويعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على الرئيس وكل قيادات الدولة وشعبنا المصري العظيم بالخير والإنجازات العديدة والمتميزة، وأن يحفظ مصرنا ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود القيادة السياسية.

كما هنأ مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، متحدين بالدعاء لمصر وللمصريين بالخير والنماء والاستقرار.