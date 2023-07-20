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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية للجامعة البريطانية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اليوم الخميس، محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة أعمال قافلة الجامعة البريطانية في يومها الأول والتي تستمر حتى الجمعة ٢١ يوليو بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب وأحمد علي باغي سكرتير المركز.

وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر والتقدير إلى محافظ مطروح ولجميع المشاركين بالقافلة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه مع تذليل كافة العقبات تواجه أعمال القافلة. 

وأكد علي حسن التعاون والدور الإيجابي وتقديم الخدمات المجتمعية والرعاية الصحية لأهالي سيوة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجامعة  بالتعاون مع المحافظة للتيسير على المواطنين. 

 جدير بالذكر أن القافلة تضم تخصصات (أسنان - باطنة - أطفال - قياس ضغط وسكر - عظام ) مع عقد ندوات توعوية وتوزيع أدويه ومعجون وفرش أسنان.

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