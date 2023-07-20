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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: مبادرة 100 يوم صحة بمديرية عمل الإسماعيلية

100 مليون صحة
100 مليون صحة

تلقت وزارة العمل تقريراً من مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، بشأن استضافة فريق طبى من الأطباء والممرضين للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها، ضمن مبادرة وزارة الصحة 100 يوم صحة التى تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استفاد منها 200 من الموظفين والمواطنين المترددين، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المديرية استضافت فريقا طبيا مكونا من عدد من الأطباء والممرضين والفنيين بمديرية الصحة لاستكمال أعمال سحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم، وذلك بمقر المديرية، مضيفاً أن الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان، كما يتم توقيع الفحص على جميع العاملين بالمديرية وفي مختلف المكاتب ووفقاً لجداول زمنية مسبقة، مناشداً جميع العاملين بسرعة إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف مدير المديرية أن مبادرة 100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية و جودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

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