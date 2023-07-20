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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب يزيد من اضطراب الأمن الغذائى العالمى

الحبوب
الحبوب

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا تصاعد حول انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المشهد الروسي الأوكراني يزداد تعقيدًا على المستوى الإنساني والغذائي أو حتى العسكري، لافتًا إلى أن انسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب من المتوقع أن يُحدث مواجهة عسكرية مباشرة جديدة أو اتساع دائرة الصراع الروسي الأوكراني لتشمل البحر الأسود.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب سيزيد من اضطراب الأمن الغذائي العالمي، وسيلحق الضرر بملايين الأشخاص حول العالم، منوهًا بأن أوكرانيا قامت بتصدير نحو 33 مليون طن من المواد الغذائية أثناء سريان اتفاقية تصدير الحبوب.

 

اتفاق تصدير الحبوب اشتعال الأمن الغذائي العالمي البحر الأسود الدكتور حامد فارس الصراع الروسي الأوكراني

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