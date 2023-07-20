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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقلاب سيارة محملة بالأسمنت فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

سيارة
سيارة

تعرضت سيارة نقل محملة بالأسمنت لحادث أسفر عن انقلابها على طريق القنطرة شرق في نطاق محافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على طريق القنطرة شرق بالإسماعيلية. 
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين، وتم التنسيق مع معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتوجه رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق إلى مكان الحادث، وتم تأمين الطريق لحين رفع السيارة والبضاعة المحملة عليها.

وتمت إعادة فتح الطريق أمام السيارات بواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القنطرة شرق بالتنسيق مع إدارة مرور الإسماعيلية ورجال الأمن، ويجري المتابعة مع جميع الجهات المعنية، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

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