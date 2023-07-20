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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التحول الرقمي للدولة في مصر يمكننا من دمج جميع الخدمات الحكومية المقدمة من الدولة للمواطن في "كارت موحد"، موضحًا أنه سيتم ربط خدمات مثل التموين والتأمين الصحي، على أن يستغرق تطبيق ذلك حوالي 10 سنوات.

وأضاف الوزير أن "دمج الدعم التمويني في كارت خدمات موحد لا يعني إلغاء البطاقة التمونية، ومن يقول أو يعلن ذلك يلعب بمشاعر الشعب المصري"، مضيفًا أن الكارت الموحد بطاقة بديلة عن مجموعة من البطاقات التي يستخدمها المواطنون.

وأكد أن الكارت الموحد ليس بديلًا عن بطاقة التموين، موضحًا أنه سيكون صالحًا لصرف مقررات التموين والخبز لمن يرغب في ذلك، إضافة إلى خدمات أخرى تقدمها مثل صرف الرواتب والأجور والمعاشات والتأمين الصحي أو استخدامه في المواصلات العامة، وسيصدر عن طريق البريد المصري.

وأوضح المصيلحى أن: الشائعات المتداولة حاليًا عن زيادة الدعم 75 جنيهًا "أي كلام"، ولم يصدر عن جهة مسئولة حتى الآن. 

وفي إجابته عن وجود أي أزمات في توفير الدولار، قال الوزير إنه لا توجد أزمة أو تحديات مستعصية تعرقل مسيرة التنمية في مصر، والأيام أثبتت أن مصر تتخطى أي تحديات وتحقق نتائج جيدة.

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