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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

38.7 مليون جنيه إجمالى إيرادات "تاج" منذ طرحه بدور العرض

تاج
تاج

وصل إجمالي إيرادات فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، حتى صباح اليوم، 38 مليونًا و732 ألف جنيه، ليحل في المركز الثاني ضمن منافسات أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

كما يواصل الفيلم تصدّره شباك التذاكر في عدد كبير من دول الوطن العربي، محققًا إيرادات قاربت على 300 مليون جنيه بالخارج.

تأتي أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج "تامر حسني"، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

يشارك في بطولة الفيلم كل من هالة فاخر، دينا الشربيني، المطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.

أفلام موسم عيد الأضحى أفلام موسم عيد الأضحى المبارك الإيرادات الكلية لفيلم تاج الأضحي المبارك الفنان تامر حسني الوطن العربى

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