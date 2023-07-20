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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سليمان وهدان: العفو عن محكومين يعكس حرص الرئيس على حوار وطنى فاعل

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بشأن إصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، خطوة مهمة تعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووجود رغبة حقيقية في إنهاء ملف السجناء نهائيًا.

وأكد وهدان، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت خطوات مهمة نحو تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة؛ لضمان مستوى أعلى من التمتع بالحرية والحقوق للمواطنين المصريين، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن إطلاق الرئيس دعوة لإقامة حوار وطني يعكس في حد ذاته رغبة الدولة في الانفتاح على كل الآراء، وإتاحة الفرصة أمام الجميع بشكل متساوٍ في عرض رؤيته بشأن مستقبل هذا الوطن، مشيرًا إلى حرص القائمين على الحوار على تنفيذ توصيات الرئيس بتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار لضمان حوار وطني فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين، من أجل مناقشة أولويات العمل الوطني في الفترات الراهنة والمقبلة.
 

وشدد النائب على أن وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل الحوار الوطني هو ترجمة حقيقية لأهمية هذا الملف لدي صانعي القرار، ورغبة منها في تعزيز الحقوق والحريات العامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحكوم عليهم النائب سليمان وهدان امناء الحوار الوطني باتريك زكي مخرجات الحوار الوطني

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