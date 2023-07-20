محافظ أسوان يُكلف بعقد اجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لإنشاء كوبري للمُشاة

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة، المهندسة فاطمة إبراهيم، بعقد اجتماع تنسيقي لاستعراض ومناقشة التصميمات الهندسية المقترحة الخاصة بإنشاء كوبرى للمُشاة بمنطقة السيل الجديد بحي شرق مدينة أسوان، بالإضافة إلى بحث وتذليل العقبات الفنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لدعم وتطوير الطرق وإنشاء المزيد من المحاور الجديدة لتيسير حركة السير والحد من الحوادث المرورية حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين.

وحضر الاجتماع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مديري المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكباري، والتخطيط العمراني، ومركز معلومات شبكات المرافق، والطرق، والرى، وكذا مسؤولي السكك الحديدية، وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي.

وخلال الاجتماع أكدت السكرتير العام على أهمية كوبرى المشاه في تخفيف التكدس والازدحام واستيعاب حركة المواطنين بين المناطق السكنية بغرب وشرق السكك الحديدية، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على سلامة أهالي شرق المدينة من أي أضرار، وتسهيل حركة تنقلهم بعيدًا عن المزلقانات والفتحات العشوائية.

وكلفت بسرعة التنسيق بين مركز معلومات شبكات المرافق "GIS" وباقي الجهات المعنية من أجل إعداد خريطة شاملة لكل إحداثيات وخطوط المرافق الموجودة بالمناطق المقترحة لتنفيذ مكونات الكوبرى، على أن يتم الاعتماد عليها في إعداد وتعديل الرسومات الهندسية المبدئية لتصميم المشروع، فضلاً عن تشكيل لجنة فنية متخصصة للقيام بالمعاينة الميدانية لدراسة وبحث أفضل المواقع لإنشاء الكوبرى بكل مكوناته، وذلك تمهيدًا لعرضه على محافظ أسوان، واتخاذ كل الإجراءات والموافقات اللازمة لاعتماد المشروع والبدء في تنفيذه بأقرب وقت ممكن.