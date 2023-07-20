مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم على طريق الفيوم

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 3 آخرين بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم مروّع صباح اليوم الخميس، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بالبوابات الهيكلية على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع البوابات الهيكلية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة المحافظة، وأسفر عن مصرع باسم محمد أحمد، وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.