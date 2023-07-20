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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا: روسيا تستخدم الحبوب كسلاح على حساب أفقر دول العالم

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، روسيا بالابتزاز ومحاولة استخدام الحبوب كسلاح على حساب أفقر دول العالم.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، في تصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية، إن بلادها تعمل مع الحلفاء لضمان عدم ترك الحبوب الأوكرانية حتى تفسد فى الصوامع عقب تعليق روسيا مشاركتها فى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

 وأضافت:  "مئات الآلاف من الأشخاص في حاجة ماسة إلى الحبوب من أوكرانيا، لذلك فإننا نعمل مع جميع شركائنا الدوليين حتى لا تفسد الحبوب في أوكرانيا بالصوامع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بل تصل إلى الأشخاص في العالم الذين هم في أمس الحاجة إليها".

- الاتحاد الأوروبى: روسيا تتسبب فى أزمة غذاء عالمية

يأتي هذا فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في حديث للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن روسيا تتسبب في أزمة غذاء عالمية، بعد قرارها الانسحاب من صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف بوريل أن "ما نعرفه بالفعل هو أن هذا الإجراء سيخلق أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم"، متهمًا روسيا بتعمد مهاجمة منشآت تخزين الحبوب في مدينة أوديسا، جنوب أوكرانيا، والتي قال إنها "ستزيد من تفاقم أزمة الغذاء"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

روسيا سلاح الحبوب أفقر الابتزاز البحر الأسود

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