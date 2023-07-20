محاكمة جنائية لشخصين يسرقان بطاريات السيارات فى القاهرة

أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة شخصين للجنايات لاتهامهم بسرقة بطاريات السيارات أثناء انتظارها بأحد الشوارع بمدينة التبين جنوب القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد جلسة محاكمتهما أمام الدوائر الجنائية.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة القسم، لهما معلومات جنائية، حال شروعهما في سرقة بطارية سيارة بأسلوب الضغط على "الكابوت"، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، وأنّه وراء ارتكاب واقعتي سرقة إضافيتين.