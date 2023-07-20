وزير التموين: احتياطى السكر يكفى حتى أبريل 2024

صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل 2024، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس 2024، بعد فتح الاعتمادات.

وقال وزير التموين، إن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتًا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 إلى 400 ألف طن.

وأضاف أن دخول إنتاج شركة القناة للسكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن، سيعمل على سد الفجوة.

وأرجع المصيلحي قيام الوزارة خلال الفترة الماضية باستيراد نحو 300 ألف طن سكر خام، تتضمن 165 ألف طن استوردتها هيئة السلع التموينية و50 ألف طن استوردتها شركة الشرقية للسكر، ونحو 50 ألف طن استوردتها شركة الدقليهة للسكر، تحسبًا لتأخر موسم البنجر، كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية، حيث تأخرت المصانع في الإنتاج.

وتابع أنه حتى أمس الأول لدينا 750 ألف طن سكر، بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيراده، أي بنحو 1.1 مليون طن سكر.

وأكد المصيلحي أنه وجه بإتاحة السكر في الأسواق، مشيرًا إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح بين 22 إلى 26 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى ارتفاع أسعار السكر عالميًا ليصل إلى نحو 700 دولار للطن.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيفه المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالي، في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية وانطلاقًا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كل المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.