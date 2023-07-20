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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"لغة القرآن".. انطلاق أولى دورات اللغة العربية المتخصصة لأئمة وواعظات الأوقاف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تنطلق يوم الأحد المقبل، أولى الدورات المتخصصة المتقدمة في اللغة العربية وآدابها لأئمة وواعظات الأوقاف، تحت عنوان: "لغة القرآن" بمحاضرة افتتاحية حول أهمية التمكن اللغوي للأئمة والخطباء والواعظات، ودور اللغة في الفهم الصحيح للنص؛ للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببرامج التدريب المتنوعة واهتمامها البالغ باللغة العربية لغة القرآن الكريم، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالقاعة الكبرى لمسجد النور بالعباسية لجميع الأئمة والواعظات خريجي دورات "قادة فكر".

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المحاضرة تتبعها محاضرتان في أساسيات علم النحو، وسيتم خلال اللقاء شرح طبيعة الدورة وأهدافها التي سيتم استكمالها لأئمة وواعظات القاهرة الكبرى حضوريًّا كل يوم سبت لمدة أربعة أسابيع واستكمالها عن بُعد لغيرهم من أبناء المحافظات الأخرى من خريجي دورات "قادة فكر" مع إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب منهم، وستكون المحاضرات على يد نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في النحو والأدب والبلاغة وعلم اللغة بواقع ثماني محاضرات (ست عشرة ساعة). 

ووجهت جميع  مديري المديريات بالتنبيه على جميع الأئمة والواعظات الحضور من خريجي دورات "قادة فكر" قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل مع حضور مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية لهذا اللقاء، ودعوة من يرغب من باقي مديري المديريات في الحضور.

اللغة العربية لغة القرآن للأئمة والخطباء لغة القرآن الكريم

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