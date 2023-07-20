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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: انطلاقة قوية لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية

وزير المالية
وزير المالية

تستعد مصر لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، سبتمبر المقبل، بحضور ٣ آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة، يشاركون في النقاشات الثرية لهذه المنصة العالمية، بينهم ١٠٦ وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية بالدول الأعضاء.

وجرى عقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتحضيرية المشتركة بين وزارة المالية، وممثلي البنك؛ من أجل توفير مقومات النجاح لهذا الحدث المهم، الذي يتضمن إقامة معرض للشركات المصرية والأجنبية؛ يسهم في فتح آفاق رحبة لتطوير البنية التحتية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن عقد اجتماعات البنك الآسيوي في مصر تُعد بمثابة انطلاقة قوية نتطلع أن تساعد في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية على نحو يُعزز المسار التنموي الهادف لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه، ليقوم بدوره المنشود باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.

وتابع: نستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الآسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن حجم التعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انعكس في محفظة استثمارية تجاوزت المليار دولار، والمساهمة في تمويل عدة مشروعات منها، محطة بنبان للطاقة الشمسية، وخط أبوقير، وبرنامج النمو الشامل من أجل التنمية المستدامة، إضافة إلى التعاون في إصدار سندات «الباندا» لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة، متابعًا: نتطلع لتوسيع أنشطة البنك الآسيوي في مصر؛ امتدادًا للمسيرة المصرية الناجحة في تطوير البنية التحتية.

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