"حاسبات ومعلومات طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين في جامعة الطفل

استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار " أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نانسي الحفناوي عميد الكلية، والدكتور عبد الله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة عايدة أبو السعود نصر منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الحاسبات والمعلومات.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للبرنامج لدوره في الارتقاء بعقول الأطفال وإطلاعهم على كل ما هو جديد وبناء شخصيتهم، وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، لتأهليهم لقيادة مستقبل الوطن.

وأشار إلى أن المشروع يمثل واحدة من آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لنشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، والذي تبنته كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي لاكتشاف واحتضان المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، وأن جامعة طنطا تمتلك من القدرات والإمكانات البشرية والمادية ما يمكنها من تقديم كافة سبل الدعم للمشروع