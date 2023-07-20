إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح في انقلاب سيارة ملاكي على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، ونقل المصابون إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كل من "ا. م" السن 74 عاما مصابة كدمة بالظهر وجرح ٥ سم بالقدم الأيمن وأحلام فوزى رجب السن 42 عاما مصابة كدمة بالكتف الأيسر ورضا صلاح رجب، السن 45 عاما مصاب سحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون المطرية دقهلية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.