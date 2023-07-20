إصابة 10 أشخاص فى انقلاب "ميكروباص" على طريق أسيوط الغربى

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي في اتجاه محافظة أسيوط.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق أسيوط الغربي في اتجاه محافظة أسيوط بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتجت عن الحادث إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.