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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: مهرجان العلمين الجديدة يثبت قدرة مصر على تنظيم فعاليات ضخمة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال خالد محمود، الناقد الفني، إن مهرجان العلمين الجديدة يتمتع بعدة أنشطة الرياضية والفنية خلقت حالة من البهجة وأثبت قدرة مصر على تنظيم فعاليات ضخمة تجذب نجوم العالم.

وأشاد الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترانيوز"، باختيار الفنانين الذين سيحيون حفلات فنية خلال فعاليات المهرجان، حيث يتواجد توافق كبير في الاختيار بدءًا بحفل تامر حسني أمر ذكي للغاية، كونه فنانا يلتف حوله جمهور الشباب المستهدف في هذا المهرجان، إذ أنه يمثل وسيلة جذب كبري.
ولفت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة قادر على إحداث تغيير في خريطة المهرجانات العربية، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين يشمل العديد من الأنشطة المتنوعة، ما يمثل ميزة وهدفا وحلما سيثبت قدرة المصريين على تنظيم الفعاليات الكبرى.

الأنشطة المتنوعة الاختيار اشاد الرياضية والفنية العلمين الجديدة الفنان تامر حسني

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