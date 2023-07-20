الزراعة: ضبط أكثر من 14 طن مبيدات غير صالحة للاستخدام

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير الرقابة على المبيدات من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وقال التقرير، الذي حصل عليه "الدستور"، إنه تم ضبط عدد 29422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يعادل كمية 14.744 طن، والعبوة سعة 0.5 لتر/ كجم، بالإضافة إلى 280 قرص كويكفوس 57%، مشيرًا إلى أن عدد محلات الاتجار في المبيدات هو 1222 محلًا، منها 769 محلاً مرخصًا، و333 محلاً غير مرخص، و120 محلًا تحت الترخيص، وقد تم تحرير عدد 52 محضرًا للعرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، كشف تقرير وزارة الزراعة، عن أن المركبات المغشوشة تضر المؤسسات التي تعمل في مجال بيع وتداول المبيدات، كما تضر المبيدات المغشوشة بسمعة الصادرات الزراعية، حيث إذا رصدت الدولة المستوردة أي متبقيات مبيدات في الشحنات الواردة إليها فإنها تضع الدولة المصدرة في القائمة السوداء. وعدم القدرة على مكافحة الآفة بالصورة المناسبة تنعكس على تحول الآفة لتصبح أكثر شراسة في مواجهة المبيدات المسجلة.