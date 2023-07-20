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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل فتاة فى هجوم بطائرات مُسيّرة أوكرانية على القرم

ارشيفية
ارشيفية

قُتلت فتاة في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم الخميس كما ذكر الحاكم المحلي الذي عينته روسيا. 

وقال سيرغي أكسيونوف على تطبيق تليجرام في أعقاب هجوم شنته طائرة مُسيرة معادية، تضررت أربعة مبانٍ إدارية في شمال غرب شبه جزيرة القرم. 

وأضاف للأسف لم يمر (الهجوم) دون سقوط ضحايا وقُتلت فتاة.

وتابع أن الفرق المختصة تعمل في مكان الهجوم، معبرًا عن تعازيه لذوي الفتاة. 

منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير2022، تستهدف منطقة القرم باستمرار بهجمات لطائرات مُسيرة جوية وبحرية.

وذكرت السلطات الروسية أن مدنيين قتلا الإثنين الماضي في هجوم استهدف الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

واتهمت روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم في 2014، أوكرانيا بالهجوم وفتحت تحقيقًا في "عمل إرهابي".

وفي شرق شبه جزيرة القرم أدى حريق في ميدان للتدريب العسكري رافقته انفجارات قد تكون ناجمة عن مخزونات للذخيرة حسب وسائل إعلام روسية إلكترونية، الأربعاء إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص في أربع مناطق مجاورة.

مسيرة أوكرانية روسيا سيرغي أكسيونوف جزيرة القرم سقوط

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