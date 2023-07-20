"الوثائقية" تكشف تفاصيل أول لقاء جمع بين سعد زغلول وفخرى عبدالنور

عر ضت قناة "الوثائقية"، بثًا مباشرًا للفيلم الوثائقي "الأعيان 5"، عن فخري عبدالنور، وقصة حياته ونضاله السياسي.

وجاء في الفيلم أن سعد زغلول، مثل نقطة تحول كبرى ليس فقط في تاريخ الصراع مع الاحتلال البريطاني، وإنما في حياة كثير من رموز الحركة السياسية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين، وكان من بينهم فخري عبد النور.

وقال الكاتب والمؤرخ مصطفى عبيد، إن فخري عبدالنور تعرف على سعد زغلول قبل أن يلتقيه، ويقول إنه بعد زواجه من السيدة صديقة سريان، وكان يقضي شهر العسل فعرف بخبر تولي سعد زغلول لوزارة المعارف في 1906، وسر بشكل كبير جدًا لذلك.

وأضاف منير فخري عبدالنور، حفيد فخري عبدالنور، أن جده كان ينزل مصر ويحضر حفلات في الأوبرا بمناسبة سفر اللورد كرومر، وكانت أول مرة يرى عن بعد سعد زغلول.

تأبين قاسم أمين وبكاء سعد زغلول

وتابع، الكاتب والمؤرخ سعيد الشحات، أنه في حفل تأبين قاسم أمين، وكان الصديق الصدوق لسعد زغول والذي توفي في 1908 بعد وفاة مصطفى كامل، وأقيم له حفل تأبين وتحدث فيه سعد زغلول وخلال ذلك أجهش في البكاء، وأثر ذلك في فخري عبدالنور.

وأضاف الكاتب والمؤرخ سعيد الشحات، أن فخري، التقى سعد زغول، في 1910 في زيارته كوزير للحقانية لجرجا واستقبله وتعرف عليه بشكل أكبر وسارت بينهما مودة وصداقة.