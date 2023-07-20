بلاغ ضد حارس خط نقل مواد بترولية بالدقهلية

حرر رئيس قسم الأمن بشركة أنابيب البترول بلاغًا بمركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، يتهم فيه حارس على خط نقل مكثفات ومشتقات المواد البترولية (طلخا- ابوماضي) بتركيب محبس عشوائي على الخط القائم بحراسته وسرقة مشتقات المواد البترولية من بنزين وسولار وبيعها لمحطات الوقود.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا، من "محمد.م.م.إ.ش"،34 عاما رئيس قسم الأمن بشركة أنابيب البترول ومقيم بندر طنطا بمحافظة الغربية، يتهم "محسن.م.أ.أ"41 سنة، حارس مسار على خط لنقل مكيفات ومشتقات البترول بذات الشركة خط (طلخا-قرية أبوماضى) ومقيم قرية الروضة دائرة مركز طلخا بسرقة المواد البترولية من الخط القائم على حراسته بعد قيامه بتركيب محبس عشوائي على الخط القائم بحراسته بقرية كفردميرة الجديد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9890 لسنة 2023 جنح مركز طلخا، وإصدار أمر ضبط وإحضار للحارس المتهم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.