بصل وبذور.. 1.7 مليار دولار صادرات مصر من السلع الخام خلال 4 أشهر

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نموًا في صادرات مصر من السّلع الأولية والخام إلى 1.765 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 1.758 مليار دولار بزيادة بلغت قيمتها 7.3 مليون دولار.

وجاءت صادرات البصل الطازج فى المرتبة الأولى بأكبر ارتفاع فى الصادرات الخام التى ارتفعت إلى حدود 74.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 29.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 45.1 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات البذور الزيتية إلى 35.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 25.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10.7 مليون دولار.

وسجلت صادرات نباتات وجذور للعطور والطب 57.039 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 54.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.3 مليون دولار، كذلك بلغت صادرات كتان خام ومشتقاته 11.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 7.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.6 مليون دولار.

أما على النقيض، تراجعت صادرات بطاطس إلى 265.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 276.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 11.1 مليون دولار، كما انخفضت صادرات البرتقال إلى 15.4 مليون دولار مقابل 36.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بفارق 21.4 مليون دولار.