ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بصل وبذور.. 1.7 مليار دولار صادرات مصر من السلع الخام خلال 4 أشهر

صادرات مصر
صادرات مصر

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نموًا في صادرات مصر من السّلع الأولية والخام إلى 1.765 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 1.758 مليار دولار بزيادة بلغت قيمتها 7.3 مليون دولار.

وجاءت صادرات البصل الطازج فى المرتبة الأولى بأكبر ارتفاع فى الصادرات الخام التى ارتفعت إلى حدود 74.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 29.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 45.1 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات البذور الزيتية إلى 35.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 25.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10.7 مليون دولار.

وسجلت صادرات نباتات وجذور للعطور والطب 57.039 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 54.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.3 مليون دولار، كذلك بلغت صادرات كتان خام ومشتقاته 11.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 7.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.6 مليون دولار.

أما على النقيض، تراجعت صادرات بطاطس إلى 265.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 276.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 11.1 مليون دولار، كما انخفضت صادرات البرتقال إلى 15.4 مليون دولار مقابل 36.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بفارق 21.4 مليون دولار.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء السلع الأولية صادرات بصل الصادرات الخام

الأكثر قراءة

المستشار محمد ناجى شحاتة: سامية شنن تبولت على اللواء عامر عبدالمقصود وهو يحتضر

تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب وضع درع الدورى فى كيس أسود

موعد أول أيام شهر رمضان 1445 هجريًا

مهاجمو الزمالك يشكون من انتقادات أوسوريو.. والإدارة تبقى على مساعديه

وزير الكهرباء يكشف سبب قطع التيار الكهربائى فى الآونة الأخيرة

إمام عاشور يحتفل مع جماهير ولاعبى الأهلى بالدورى 43 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق