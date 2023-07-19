"مساء dmc" يكشف كواليس الاستعداد لحفل تامر حسنى بمهرجان العلمين

قال محمد سعد مراسل برنامج "مساء dmc" من مدينة العلمين الجديدة، إن منطقة أرينا العلمين تستعد لحفل الفنان تامر حسني، والمقرر يوم 21 يوليو من تجهيز المسرح والصوت وأماكن تواجد الجمهور.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن العملين كل يوم بها زيادة في أعداد الجماهير من كل محافظات مصر، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الجنسيات العربية مثل السعودية، والإمارات والجزائر والمغرب.

الحفلات الفنية للنجوم

وأشار إلى أن يوجد حفلات فنية لكل من الموسيقار عمر خيرت، وإليسا، ونانسي عجرم، وراغب علامة، وذلك عروض الأزياء وعرض الطائرات rc وتبدأ من يوم 20 وحتى 21، بالإضافة للسباحة والجري وبطولة الجودو العربي.